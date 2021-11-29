Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о серьезной травме спины, а также поделилась архивными детскими фото.

В 7-летнем возрасте звезда неудачно упала, в результате чего получила перелом 5-6 позвоночных тел. После месяца реабилитации Наталке пришлось заново учиться ходить, поскольку ее вестибулярный аппарат привык к горизонтальному положению.

– Месяц я лежала на твердых досках с небольшим матрасом, не вставая даже в туалет. Было, конечно, не весело, учитывая, что я была ребенок-энерджайзер. Через месяц трещинки на позвонках срослись и, встав с кровати, я заново училась ходить, – вспомнила актриса.

Через полгода Наталья пошла в первый класс, но портфель в школу носила ее мама, поскольку девушке нельзя было поднимать тяжелые вещи.

Чтобы укрепить мышечный корсет, врач посоветовал родителям отдать Наталку на танцы. Именно эти занятия помогли девочке полностью реабилитироваться и забыть о боли в спине.

– Мы жили бедно, но я помню, что родители всегда находили деньги на балетные тапочки. Мама ночью подшивала концертные костюмы, ходила на все выступления, искала на секонд-хенде, где можно купить красивый боди для занятий. Сейчас у меня сколиоз (из-за травмы), но благодаря балету он не так выражен, — рассказала Наталка.

Недавно Наталка Денисенко рассекретила свой гонорар. Звезда призналась, что за один съемочный день может получить около $500-600.

Наталка активно ведет свой профиль в социальной сети Instagram, поэтому эти же деньги она может заработать быстрее, опубликовав серию stories. На страницу актрисы подписано более 244 тыс. пользователей.