Українська акторка і зірка серіалу Кріпосна Наталка Денисенко розсекретила свій гонорар. Також зірка зізналася, чи заробляє вона на своєму Instagram.
За словами 31-річної Денисенко, свій профіль вона веде із задоволенням, а не сидить і думає, скільки можна заробити на рекламі. Вона зазначила, що намагається відповідати на всі особисті повідомлення та коментарі.
– Не можу сказати, що це робота, але з упевненістю можу сказати, що Instagram може приносити більше грошей, ніж зйомки в кіно і серіалах, – сказала Наталка.
Зірка наголосила, що наразі бере участь в україномовних проектах, тому скидає ціни на гонорари.
– Прокат цих проектів лише на українських телеканалах, тому приблизно $500-600 за знімальний день, який може бути і 12 годин. Це не просто так, – сказала акторка.
Вона зазначила, що такі самі гроші може заробити в Instagram набагато швидше – за дві години, опублікувавши серію stories. На профіль зірки підписано понад 237 тис. користувачів.
Раніше ми писали, що Наталка Денисенко ледь не стала жертвою маніяка. Про це розповіла сама акторка в одному з інтерв’ю. Вона зізналася, що тоді їй було вісім років.
Вона гуляла на дитячому майданчику і помітила чоловіка, який згодом зайшов за нею в під’їзд. Артистці вдалося вирватися і втекти. Все, що вона тоді сказала своїм батькам – мене налякав дядько.