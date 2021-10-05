Українська акторка і зірка серіалу Кріпосна Наталка Денисенко розсекретила свій гонорар. Також зірка зізналася, чи заробляє вона на своєму Instagram.

За словами 31-річної Денисенко, свій профіль вона веде із задоволенням, а не сидить і думає, скільки можна заробити на рекламі. Вона зазначила, що намагається відповідати на всі особисті повідомлення та коментарі.

– Не можу сказати, що це робота, але з упевненістю можу сказати, що Instagram може приносити більше грошей, ніж зйомки в кіно і серіалах, – сказала Наталка.

Зірка наголосила, що наразі бере участь в україномовних проектах, тому скидає ціни на гонорари.

– Прокат цих проектів лише на українських телеканалах, тому приблизно $500-600 за знімальний день, який може бути і 12 годин. Це не просто так, – сказала акторка.

Вона зазначила, що такі самі гроші може заробити в Instagram набагато швидше – за дві години, опублікувавши серію stories. На профіль зірки підписано понад 237 тис. користувачів.

Раніше ми писали, що Наталка Денисенко ледь не стала жертвою маніяка. Про це розповіла сама акторка в одному з інтерв’ю. Вона зізналася, що тоді їй було вісім років.

Вона гуляла на дитячому майданчику і помітила чоловіка, який згодом зайшов за нею в під’їзд. Артистці вдалося вирватися і втекти. Все, що вона тоді сказала своїм батькам – мене налякав дядько.