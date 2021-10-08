Українська співачка Maruv випустила новий кліп на пісню Rich Bitch. Співачка засвітилася в кліпі у відвертому вбранні.

8 жовтня співачка опублікувала в YouTube кліп на пісню Rich Bitch, де показала себе в ультракороткій спідниці з розрізами, корсеті та ботфортах. Під час танцю дівчина кілька разів показала свої сідниці та стрінги.

Весь ролик був знятий одним дублем на тлі стіни, де розташувався лазерний проектор. У зніманнях кліпу разом зі співачкою також брали участь дівчата в однакових нарядах, а також два хлопці в чорних сорочках і тростинами.

Користувачі мережі вже оцінили роботу співачки:

Аня шикарна! Занадто соковито! Хореографія вкрай цікава. Хлопці теж непогано вписалися!

Вау! Невже це та Maruv, яку ми полюбили? Вогонь!

Як завжди, дивовижно! Хореографія просто приголомшлива!

Наряд Ані — це явне відсилання до відомого брання Versace 90-х. Просто шикарно і стильно на межі.

Maruv – українська співачка, яка часто виступає і в Росії. На нещодавньому музичному фестивалі Жара знаменитість заспівала українською мовою, викликавши справжній фурор в мережі.

Нагадаємо, що недавно Maruv показала серію знімків, які були зроблені для російського чоловічого глянцю PlayBoy. На знімках виконавиця постала в різних досить відвертих образах. Наприклад, зірка одяглася в чорний латексний корсет, що оголює груди.