Украинская певица Maruv выпустила новый клип на песню Rich Bitch. Певица засветилась в клипе в откровенном наряде.

8 октября певица опубликовала в YouTube клип на песню Rich Bitch, где показала себя в утракороткой юбке с разрезами, корсете и ботфортах. Во время танца девушка несколько раз показала свои ягодицы и стринги.

Весь ролик был снят одним дублем на фоне стены, где расположился лазерный проектор. В съемках клипа вместе с певицей также участвовали девушки в одинаковых нарядах, а также два парня в черных рубашках и тростью.

Пользователи сети уже оценили работу певицы:

Аня шикарна! Слишком сочно! Хореография крайне интересная. Парни тоже неплохо вписались!

Вау! Неужели это та Maruv, которую мы полюбили? Огонь!

Как всегда, изумительно! Хореография просто потрясающая!

Наряд Ани — это явная отсылка к известному наряду Versace 90-х. Просто шикарно и стильно на грани.

Maruv — украинская певица, которая часто выступает и в России. На недавнем музыкальном фестивале Жара знаменитость спела на украинском языке, вызвав настоящий фурор в сети.

Напомним, что недавно Maruv показала серию снимков, которые были сделаны для российского мужского глянца PlayBoy. На снимках исполнительница предстала в разных довольно откровенных образах. К примеру, звезда оделась в черный латексный корсет, обнажающий грудь.