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Телефон вийшов із ладу: Maruv ледь прикрила інтимні місця на нових фото

28 Вересня 2021, 11:57 Каріна Зуєва
Телефон вийшов із ладу: Maruv ледь прикрила інтимні місця на нових фото
Джерело: Maruv

Українська співачка Maruv (справжнє ім’я – Анна Корсун) показала серію знімків, зроблених для російського чоловічого глянцю PlayBoy.

На знімках виконавиця постала в різних доволі відвертих образах. Так, у кадрі Maruv з’явилася в чорних латексних корсетах різних моделей, які оголюють груди. Також артистка крупним планом засвітила свої сідниці. Всі фото були зроблені з рапірою.

– Фотосесія для російського PlayBoy. Оцініть від 1 до 10, – попросила Maruv своїх підписників в Instagram.

Шанувальники артистки прийшли в захват від її відвертих образів, проте деякі зазначили, що Maruv уже могла б нічого не вдягати.

  • Краще б вона одразу гола вийшла, ніж нас мучити своїм незрозумілим одягом.
  • А можна в студію вогнегасник?
  • Спекотна дамочка.
  • Ікона! Зробила всіх топ-моделей.
  • Градус сексуальності зашкалює! Телефон нагрівся.
  • Королева еротики.
  • Це просто бомба, дивуєш і дивуєш.
  • На цих фото вже нічого нового немає.
  • Це законно бути такою? Пожежа!
  • Телефон вийшов із ладу, поки я передивився ці фотографії.
  • Не особливо відрізняється від звичайного образу, – пишуть фанати Maruv.

Раніше ми писали, що Maruv прикрасила російську версію журналу PlayBoy. За зйомки відповідала українська команда. Цей номер глянцю присвячений музиці й спорту.

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Теги
Maruv , Playboy
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