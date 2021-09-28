Українська співачка Maruv (справжнє ім’я – Анна Корсун) показала серію знімків, зроблених для російського чоловічого глянцю PlayBoy.

На знімках виконавиця постала в різних доволі відвертих образах. Так, у кадрі Maruv з’явилася в чорних латексних корсетах різних моделей, які оголюють груди. Також артистка крупним планом засвітила свої сідниці. Всі фото були зроблені з рапірою.

– Фотосесія для російського PlayBoy. Оцініть від 1 до 10, – попросила Maruv своїх підписників в Instagram.

Шанувальники артистки прийшли в захват від її відвертих образів, проте деякі зазначили, що Maruv уже могла б нічого не вдягати.

Краще б вона одразу гола вийшла, ніж нас мучити своїм незрозумілим одягом.

А можна в студію вогнегасник?

Спекотна дамочка.

Ікона! Зробила всіх топ-моделей.

Градус сексуальності зашкалює! Телефон нагрівся.

Королева еротики.

Це просто бомба, дивуєш і дивуєш.

На цих фото вже нічого нового немає.

Це законно бути такою? Пожежа!

Телефон вийшов із ладу, поки я передивився ці фотографії.

Не особливо відрізняється від звичайного образу, – пишуть фанати Maruv.

Раніше ми писали, що Maruv прикрасила російську версію журналу PlayBoy. За зйомки відповідала українська команда. Цей номер глянцю присвячений музиці й спорту.