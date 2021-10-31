Холостяк 11 сезона Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан в прямом эфире показали танец, который готовят к свадьбе.

Влюбленные станцевали вальс под песню группы Океан Эльзы Обійми.

— Это танец о нашей жизни, нашей любви и репетиция нашего свадебного танца, — уточнила Анна.

Номер влюбленные готовили всего три дня, однако танец был удивительно нежным и чувственным.

Ранее Анна показывала в Instagram репетицю танца. На видео видно, как пара отрабатывает шаги под руководством хореографа.

— Вот так проходит репетиция танца, это такой клевый опыт! Каждый танец — неповторимая история ваших чувств, — написала Анна Богдан.

Напомним, Михаил Заливако был Холостяком 11 сезона романтического реалити. В финале он выбрал Анну — бывшую жену Андрея Богдана, экс-главы Офиса президента.

После проекта Заливако и Богдан продолжили развивать отношения. Уже через три дня после окончания проекта влюбленные начали жить вместе — ради Анны Холостяк переехал из Харькова в Киев.

Заливако и Богдан не раз донимали вопросами о свадьбе, но влюбленные говорили, что пока не спешат и хотят сполна насладиться конфетно-букетным периодом.

Кстати, канал СТБ уже начал съемки 12 сезона Холостяка. Имя главного героя пока держат в интриге — подписчикам остается только фантазировать и делиться вариантами в соцсетях.