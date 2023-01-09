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Персони

Залишилися порізи на спині: принц Гаррі вперше розповів про бійку з братом Вільямом

9 Січня 2023, 11:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Гарри и Уильям
Джерело: Getty Images

Принц Гаррі розповів подробиці бійки зі своїм старшим братом Вільямом у 2019 році. Це трапилося через Меган Маркл – сварка переросла у справжню бійку.

Вперше про ситуацію Гаррі розповість у мемуарах та інтерв’ю 60 хвилин, що вийшло просто перед книгою.

Так, принц прийшов за Маркл, якої в цей час поряд не було.

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– І його розчарування зростало, росло та росло. Він кричав на мене. Я кричав йому у відповідь. Це було неприємно. Це було зовсім неприємно, — згадував Гаррі.

За твердженнями герцога Сассекського, Вільям зірвався і штовхнув його на підлогу. Без травм не обійшлося – молодший син короля Великої Британії впав на собачу миску – на спині були порізи.

Після інциденту Вільям просив вибачення, а королева попросила Гаррі нікому не розповідати, особливо Маркл. Проте рани на спині помітила його дружина і довелося розповісти всю правду.

Сам Гаррі вважає, що Вільям провокував його на удар у відповідь, але молодший брат вирішив ігнорувати нападки до кінця.

Відомо, що принца Гаррі було виписано зі сценарію церемонії коронації Чарльза III, яка запланована на 6 травня. Все через мемуари, які молодший син короля вирішив випустити на початку 2023 року. Вони він розкриє величезну кількість історій, які стосуються його сім’ї.

Джерело
PageSix
Теги
Принц Вільям Принц Гаррі
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