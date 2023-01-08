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Принц Гарри был выписан из сценария церемонии коронации Чарльза III — СМИ

8 января 2023, 12:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Принц Гарри
Источник: Depositphotos

Принц Гарри был выписан из сценария церемонии коронации Чарльза III, которая запланирована на 6 мая. Это означает, что он не будет иметь официальной роли на службе, если будет присутствовать на ней.

По словам инсайдеров, такое решение король принял из-за того, что принц Уильям сгорает от гнева на фоне разоблачений в мемуарах герцога Сассекского.

В своей новой откровенной автобиографии Гарри сделал ряд сенсационных заявлений о своем брате и отце, назвав принца Уэльского своим заклятым врагом и обвинив короля в том, что он беспокоится, что его затмит Меган Маркл.

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— Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль. В нынешнем положении Гарри не играет никакой роли на церемонии, — отметил королевский источник.

Тем временем друзья Уильяма сообщили газете Sunday Times, что он встревожен и опечален комментариями Гарри, которые один из друзей назвал трусливыми.

— Уильям никогда не станет мстить, потому что он достойный и невероятно преданный. Это жестоко и так грустно, что Уильям продолжает принимать удары. Он молчит на благо своей семьи и страны, — сказали они.

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Источник
Daily Mail
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Принц Уильям Принц Гарри Чарльз ІІІ
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