Принц Гарри был выписан из сценария церемонии коронации Чарльза III, которая запланирована на 6 мая. Это означает, что он не будет иметь официальной роли на службе, если будет присутствовать на ней.

По словам инсайдеров, такое решение король принял из-за того, что принц Уильям сгорает от гнева на фоне разоблачений в мемуарах герцога Сассекского.

В своей новой откровенной автобиографии Гарри сделал ряд сенсационных заявлений о своем брате и отце, назвав принца Уэльского своим заклятым врагом и обвинив короля в том, что он беспокоится, что его затмит Меган Маркл.

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— Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль. В нынешнем положении Гарри не играет никакой роли на церемонии, — отметил королевский источник.

Тем временем друзья Уильяма сообщили газете Sunday Times, что он встревожен и опечален комментариями Гарри, которые один из друзей назвал трусливыми.