Остались порезы на спине: принц Гарри впервые рассказал о драке с братом Уильямом

Принц Гарри рассказал подробности драки со своим старшим братом Уильямом в 2019 году. Это случилось из-за Меган Маркл — ссора переросла в настоящую потасовку.

Впервые о ситуации Гарри расскажет в мемуарах и интервью 60 минут, которое вышло прямо перед книгой.

Так, принц пришел за Маркл, которой в это время рядом не было.

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— И его разочарование росло, росло и росло. Он кричал на меня. Я кричал ему в ответ. Это было неприятно. Это было совсем не приятно, — вспоминал Гарри.

По утверждениям герцога Сассекского, Уильям сорвался и толкнул его на пол. Без травм не обошлось — младший сын короля Великобритании упал на собачью миску — на спине были порезы.

После инцидента Уильям извинился, а королева попросила Гарри никому не рассказывать, особенно Маркл. Впрочем, раны на спине заметила его жена и пришлось рассказать всю правду.

Сам Гарри считает, что Уильям провоцировал его на ответный удар, но младший брат решил игнорировать нападки до конца.

Известно, что принц Гарри был выписан из сценария церемонии коронации Чарльза III, которая запланирована на 6 мая. Все из-за мемуаров, которые младший сын короля решил выпустить в начале 2023 года. В них он раскрое огромное количество историй, которые касаются его семьи.