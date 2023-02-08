Український артист Wellboy випустив зворушливе відео на пісню Жовті мальви. У короткий ролик увійшли кадри, зняті під час благодійного туру Канадою.

Так, за допомогою одного із концертів музикантові вдалося зібрати понад 100 тис. грн, і ці кошти пішли на допомогу Балаклійській музичній школі.

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У новому ролику можна побачити залаштунки туру, як музикант готувався до виступів, а також фрагменти із самих концертів. Разом зі своєю командою Антон побував у чотирьох містах, де запалив серця слухачів – у Монреалі, Едмонтоні, Вінніпезі та Торонто.

Під час останнього концерту навіть вдалося провести аукціон, на якому продали укулеле з кліпу Вишні. Інструмент купили більш ніж за 4 тис. канадських доларів – вони й були перераховані на допомогу музичній школі.

– Від концертів у Канаді та від Канади загалом, у мене багато вражень. Ми зробили добру справу на відновлення нашої держави. Була тепла атмосфера – ми співали разом, люди знали пісні із мого нового альбому. Ми обов’язково переможемо і запанує мир на нашій українській землі. Ми всі, я впевнений, кожен на своєму місці робимо все можливе від себе, щоби наблизити перемогу над ворогом. Ми всі переможемо, бо віримо у хлопців із ЗСУ, – прокоментував ролик Wellboy.

Нагадаємо, що Wellboy випустив новий альбом 8 марабу. Усього нове складання музиканта увійшло 8 композицій, і шість із них нові для слухачів.