Украинский артист Wellboy выпустил трогательное видео на песню Жовті мальви. В короткий ролик вошли кадры, снятые во время благотворительного тура по Канаде.

Так, с помощью одного из концертов музыканту удалось собрать более 100 тыс. грн, и эти средства пошли на помощь Балаклейской музыкальной школе.

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В новом ролике можно увидеть закулисье тура, как музыкант готовился к выступлениям, а также фрагменты с самих концертов. Вместе со своей командой Антон побывал в четырех городах, где зажег сердца слушателей — в Монреале, Эдмонтоне, Виннипеге и Торонто.

Во время последнего концерта даже удалось провести аукцион, на котором было продано укулеле из клипа Вишні. Инструмент купили за более чем 4 тіс. канадских долларов — они и были перечислены на помощь музыкальной школе.

— От концертов в Канаде и от Канады в целом, у меня много впечатлений. Мы сделали доброе дело на восстановление нашего государства. Была теплая атмосфера — мы пели вместе, люди знали песни из моего нового альбома. Мы победим обязательно и воцарится мир на нашей украинской земле. Мы все, я уверен, каждый на своем месте делаем все возможное от себя, чтобы приблизить победу над врагом. Мы все победим, потому что верим в ребят из ВСУ, — прокомментировал ролик Wellboy.

Напомним, что Wellboy выпустил новый альбом 8 марабу. Всего новую сборку музыканта вошло 8 композиций, и шесть из них новые для слушателей.