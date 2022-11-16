Співак Wellboy (справжнє ім’я — Антон Вельбой) розповів, що в його родині сталося горе. Артист повідомив, що не стало його близької людини – прабабусі Варі.
В Instagram музикант оприлюднив відео, на якому присутня його прабабуся. Очевидно, відео зняте до повномасштабної війни, оскільки на ньому фігурує путініст і колишній продюсер Wellboy Юрій Бардаш. На момент зняття ролика прабабусі Варі був 91 рік.
– Бабусі Варі сьогодні не стало, кращих жінок я не зустрічав, – написав Антон під відео.
Підписники висловлюють артистові свої співчуття в коментарях.
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- Співчуваю… Нехай буде вашим ангелом-охоронцем, що дивиться з неба на вас із любов’ю.
- З неї починалася велика історія, і без неї вона продовжиться! Дякую їй за тебе. У раю хоча б без тривог.
- Співчуваю! У вас була хороша бабуся.
- Співчуваю! Вона завжди буде поруч із тобою, у твоєму серці…
- Боляче втрачати рідних. Але вони завжди поруч, – пишуть користувачі мережі.