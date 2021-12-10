Під час пост-шоу Холостячка. Життя після проекту стало відомо, що Златі Огнєвіч так і не вдалося збудувати стосунки з Андрієм Задворним. Чоловік буквально одразу після реаліті зізнався, що почуття пройшли.

– Ось і фінал моєї особистої драми. Кохання було. З мого боку – так! Повністю, по-справжньому, трепетно, з абсолютним відчуттям щастя в моменті! А з боку Андрія? Думаю, що всі почули його відповідь сьогодні, і я теж її дізналася, але трохи раніше. Він мені особисто все сказав. За це готова сказати Дякую, – зауважила Злата.

Також вона зазначила, що побачила ситуацію з іншого боку, коли подивилася ефіри разом із глядачами.

– Це відкриття для мене! Адже зараз я щиро і до глибини душі вражена своїм вибором цього чоловіка, чому саме на нього відгукнулося моє серце? Чому я собі говорила тисячу разів Так? Закохане серце буває сліпим, – заявила Огневич.

За її словами, закохане серце не помічає тривожних дзвіночків, воно виправдовує та дає шанс знову і знову.

– Думаю, багато жінок впізнали тут про себе. Жінки, які сильно кохають. Мені дуже шкода, що Андрій позбавив мене шансу збудувати стосунки з іншим чоловіком на проекті. Він міг проявити сміливість і зізнатися собі та мені, що немає почуттів. Мені було би боляче, але я прийняла б це, – розповіла співачка.

Вона зазначила, що Андрій міг залишити проект за власною волею, просто не прийнявши бутоньєрку.

– Але сталося, як сталося. Напевно, мені потрібен був цей болючий досвід, здобутий в обставинах найкрасивішої казки про кохання, – додала Злата.

Вона також заявила, що на проекті можна зустріти кохання.

– Адже я зустріла та закохалася по-справжньому. У той момент, коли сказала Так, я літала від щастя, як ніколи у своєму житті! Я розправила крила і мріяла літати з цим чоловіком на помірних висотах! – підсумувала Злата Огнєвіч.