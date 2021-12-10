Во время пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта стало известно, что Злате Огневич так и не удалось построить отношения с Андреем Задворным. Мужчина буквально сразу после реалити признался, что, мол, чувства прошли.

— Вот и финал моей личной драмы. Любовь была. С моей стороны — да! Всецело, по-настоящему, трепетно, с абсолютным ощущением счастья в моменте! А со стороны Андрея? Думаю, что все услышали его ответ сегодня и я тоже его узнала, но немного раньше. Он мне лично все сказал. За это готова сказать Спасибо, — отметила Злата.

Также она отметила, что увидела ситуацию с другой стороны, когда посмотрела эфиры вместе со зрителями.

— Это открытие для меня! Ведь сейчас я искренне и до глубины души удивлена своим выбором этого мужчины, почему именно на него откликнулось мое сердце? Почему я себе говорила тысячу раз Да? Влюбленное сердце бывает слепо, — заявила Огневич.

По ее словам, влюбленное сердце не замечает тревожных звоночков, оно оправдывает и дает шанс снова и снова.

— Думаю, многие женщины узнали здесь себя. Женщины, которые слишком сильно любят. Мне очень жаль, что Андрей лишил меня шанса построить отношения с другим мужчиной на проекте. Он мог проявить смелость и признаться себе и мне, что нет чувств. Мне было бы больно, но я бы приняла это, — рассказала певица.

Она отметила, что Андрей мог покинуть проект по своей воле, просто не приняв бутоньерку.

— Но случилось, как случилось. Наверное, мне нужен был этот болезненный опыт, полученный в обстоятельствах самой красивой сказки о любви, — добавила Злата.

Она также заявила, что на проекте можно встретить любовь.

— Ведь я встретила и влюбилась по-настоящему. В момент, когда сказала Да, я летала от счастья, как никогда в своей жизни! Я расправила крылья и мечтала парить с этим мужчиной на запредельных высотах! — подытожила Злата Огневич.