Після фіналу романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч та Андрій Задворний були у стосунках півтора місяці. Проте потім він залишив співачку без жодних попереджень та передумов.

За словами Задворного, у нього пройшли почуття, але він довго не зізнавався Златі про це.

Якоїсь миті він поїхав на тиждень, а коли повернувся, то одразу з порога кинув дівчину. На той момент він не сильно підбирав слова, чим розбив співачці серце.

Для Злати Огнєвіч такий поворот подій став неприємним сюрпризом.

– Мені хотілося померти тієї самої хвилини. Це такий біль, що з ним може зрівнятися лише смерть близької людини, – заявила Злата.

Вона розповіла, що того вечора з трепетом чекала зустрічі з Андрієм. Проте щойно відчинилися двері, він вивалив все це на неї, зовсім не підбираючи слів.