Після фіналу романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч та Андрій Задворний були у стосунках півтора місяці. Проте потім він залишив співачку без жодних попереджень та передумов.
За словами Задворного, у нього пройшли почуття, але він довго не зізнавався Златі про це.
Якоїсь миті він поїхав на тиждень, а коли повернувся, то одразу з порога кинув дівчину. На той момент він не сильно підбирав слова, чим розбив співачці серце.
Для Злати Огнєвіч такий поворот подій став неприємним сюрпризом.
– Мені хотілося померти тієї самої хвилини. Це такий біль, що з ним може зрівнятися лише смерть близької людини, – заявила Злата.
Вона розповіла, що того вечора з трепетом чекала зустрічі з Андрієм. Проте щойно відчинилися двері, він вивалив все це на неї, зовсім не підбираючи слів.
– Це було дуже жорстоко. У цей момент мій світ провалився. Я і кричала, і плакала. Це такий момент, коли по моєму серцю проїхалися бульдозером, – зазначила Огнєвіч.