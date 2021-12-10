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Мені хотілося померти: Злата Огнєвіч про розставання із Задворним

10 Грудня 2021, 23:35
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Мені хотілося померти: Злата Огнєвіч про розставання із Задворним

Після фіналу романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч та Андрій Задворний були у стосунках півтора місяці. Проте потім він залишив співачку без жодних попереджень та передумов.

За словами Задворного, у нього пройшли почуття, але він довго не зізнавався Златі про це.

Якоїсь миті він поїхав на тиждень, а коли повернувся, то одразу з порога кинув дівчину. На той момент він не сильно підбирав слова, чим розбив співачці серце.

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Для Злати Огнєвіч такий поворот подій став неприємним сюрпризом.

– Мені хотілося померти тієї самої хвилини. Це такий біль, що з ним може зрівнятися лише смерть близької людини, – заявила Злата.

Вона розповіла, що того вечора з трепетом чекала зустрічі з Андрієм. Проте щойно відчинилися двері, він вивалив все це на неї, зовсім не підбираючи слів.

– Це було дуже жорстоко. У цей момент мій світ провалився. Я і кричала, і плакала. Це такий момент, коли по моєму серцю проїхалися бульдозером, – зазначила Огнєвіч.

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Теги
Злата Огнєвіч , Холостячка
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