Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе направив гроші від концерту в Батумі на допомогу українським військовим.

26-а артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ ЗСУ повідомила про це в Facebook, висловивши подяку артистові.

– Від серця до серця дякуємо Вахтангу Кікабідзе за вчинок людини, якій болить серце за Україну і бажає якнайшвидшої перемоги Збройних сил України над російським окупантом, – йдеться в повідомленні.

Кошти від концерту артист витратив на мікроавтобус із сухпайком для українських військових. Його вже доставили в Україну та передадуть артилерійській бригаді.

Зараз дивляться

Зазначимо, що багато зірок з усього світу активно підтримують Україну в повномасштабній війні з РФ.