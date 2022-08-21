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Кікабідзе спрямував гроші від концерту в Батумі на допомогу українським військовим

21 Серпня 2022, 17:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кікабідзе спрямував гроші від концерту в Батумі на допомогу українським військовим
Джерело: Depositphotos

Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе направив гроші від концерту в Батумі на допомогу українським військовим.

26-а артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ ЗСУ повідомила про це в Facebook, висловивши подяку артистові.

– Від серця до серця дякуємо Вахтангу Кікабідзе за вчинок людини, якій болить серце за Україну і бажає якнайшвидшої перемоги Збройних сил України над російським окупантом, – йдеться в повідомленні.

Кошти від концерту артист витратив на мікроавтобус із сухпайком для українських військових. Його вже доставили в Україну та передадуть артилерійській бригаді.

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Зазначимо, що багато зірок з усього світу активно підтримують Україну в повномасштабній війні з РФ.

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