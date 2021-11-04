Займайтеся вихованням своїх дітей: екс-чоловік Ані Лорак заступився за дочку через лайку

У мережі ополчилися на доньку співачки Ані Лорак та турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу Софію через те, що дівчинка нецензурно висловилася на одному з відео.

Однак Мурат став на захист дитини, наголосивши, що люди іноді забувають про свою неідеальність.

– Вибачте за те, що 10-річна дівчинка на емоціях висловилася нецензурною лексикою, що сильно ранило вашу ніжну психіку! Ми щиро вибачаємося за свободу наших емоцій! – зазначив бізнесмен.

Також він зазначив, що світ зараз активно пропагує нецензурну лексику, зокрема у музиці.

– А наші діти на це дивляться та вбирають! Ми живемо справжнім життям і проводимо чудово канікули з коханою донькою! Вибачте нас ідеальні люди! Якщо вам щось не подобається – прошу на … з моєї сторінки! І займайтеся вихованням своїх дітей, – заявив Мурат Налчаджіоглу.

Крім того, Мурат зазначив, що, переглянувши відео дочки, він зробив їй зауваження.

– Коли переглянув це відео, я сам зробив зауваження своїй доньці, і видалив його. Я не думав, що з цього можна навіть зробити новини. Вибачте, ми забули рожеві окуляри вдома, а показуємо вам справжнє життя! Завтра обов’язково їх купимо і зробимо відео, яке ви хочете бачити, – додав бізнесмен.

Більшість користувачів у коментарях підтримали Мурата.

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