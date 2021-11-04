Займайтеся вихованням своїх дітей: екс-чоловік Ані Лорак заступився за дочку через лайку

У мережі ополчилися на доньку співачки Ані Лорак та турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу Софію через те, що дівчинка нецензурно висловилася на одному з відео.
Однак Мурат став на захист дитини, наголосивши, що люди іноді забувають про свою неідеальність.
– Вибачте за те, що 10-річна дівчинка на емоціях висловилася нецензурною лексикою, що сильно ранило вашу ніжну психіку! Ми щиро вибачаємося за свободу наших емоцій! – зазначив бізнесмен.
Також він зазначив, що світ зараз активно пропагує нецензурну лексику, зокрема у музиці.
– А наші діти на це дивляться та вбирають! Ми живемо справжнім життям і проводимо чудово канікули з коханою донькою! Вибачте нас ідеальні люди! Якщо вам щось не подобається – прошу на … з моєї сторінки! І займайтеся вихованням своїх дітей, – заявив Мурат Налчаджіоглу.
Крім того, Мурат зазначив, що, переглянувши відео дочки, він зробив їй зауваження.
– Коли переглянув це відео, я сам зробив зауваження своїй доньці, і видалив його. Я не думав, що з цього можна навіть зробити новини. Вибачте, ми забули рожеві окуляри вдома, а показуємо вам справжнє життя! Завтра обов’язково їх купимо і зробимо відео, яке ви хочете бачити, – додав бізнесмен.
Більшість користувачів у коментарях підтримали Мурата.
Що пишуть користувачі мережі:
- Я взагалі не почула матюків, поки не прочитала ваш пост, і не переглянула відео. А ті, хто засуджують, нехай краще займаються вихованням своїх дітей. Гарного відпочинку!
- Класне відео, чудова донька, та вихована! Я, наприклад, побачила лише щирі та радісні емоції. А на диванних критиків взагалі навіть не зважайте!
- Чудова у вас дівчинка! Як уже дістали ці критики.
- Софія прекрасна дитина, на відміну від інших зіркових дітей. Ви з Ані Лорак чудові батьки.
- Сонечка така чиста дитина. Вона просто чує та повторює, навіть не знає, що це означає.