Занимайтесь воспитанием своих детей: экс-муж Ани Лорак заступился за дочь из-за мата

В сети ополчились на дочь певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Софию из-за того, что девочка нецензурно выразилась на одном из видео.

Однако Мурат стал на защиту ребенка, отметив, что люди иногда забывают о своей неидеальности.

— Простите за то, что 10 летняя девочка на эмоциях выразилась нецензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику ! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций! — отметил бизнесмен.

Также он отметил, что мир сейчас активно пропагандирует нецензурную лексику, в частности в музыке.

— А наши дети на это смотрят и впитывают! Мы живем настоящей жизнью и проводим прекрасно каникулы с любимой дочкой ! Извините нас “идеальные люди”! Если вам что-то не нравится — прошу на … из моей страницы ! И занимайтесь воспитанием своих детей, — заявил Мурат Налчаджиоглу.

Кроме того, Мурат отметил, что, пересмотрев видео дочери, он сделал ей замечание.

— Когда просмотрел это видео, я сам сделал замечание своей дочке, и удалил его. Я не думал что из этого можно даже сделать новости. Извините мы забыли розовые очки дома, а показываем вам настоящую жизнь! Завтра обязательно их купим, и сделаем видео, которое вы хотите видеть, — добавил бизнесмен.

Большинство пользователь в комментариях поддержали Мурата.

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