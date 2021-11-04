Занимайтесь воспитанием своих детей: экс-муж Ани Лорак заступился за дочь из-за мата

В сети ополчились на дочь певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Софию из-за того, что девочка нецензурно выразилась на одном из видео.
Однако Мурат стал на защиту ребенка, отметив, что люди иногда забывают о своей неидеальности.
— Простите за то, что 10 летняя девочка на эмоциях выразилась нецензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику ! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций! — отметил бизнесмен.
Также он отметил, что мир сейчас активно пропагандирует нецензурную лексику, в частности в музыке.
— А наши дети на это смотрят и впитывают! Мы живем настоящей жизнью и проводим прекрасно каникулы с любимой дочкой ! Извините нас “идеальные люди”! Если вам что-то не нравится — прошу на … из моей страницы ! И занимайтесь воспитанием своих детей, — заявил Мурат Налчаджиоглу.
Кроме того, Мурат отметил, что, пересмотрев видео дочери, он сделал ей замечание.
— Когда просмотрел это видео, я сам сделал замечание своей дочке, и удалил его. Я не думал что из этого можно даже сделать новости. Извините мы забыли розовые очки дома, а показываем вам настоящую жизнь! Завтра обязательно их купим, и сделаем видео, которое вы хотите видеть, — добавил бизнесмен.
Большинство пользователь в комментариях поддержали Мурата.
Что пишут пользователи сети:
- Я вообще не услышала мат, пока не прочитала ваш пост, и не пересмотрела. А те кто осуждают, пусть лучше занимаются воспитанием своих детей. Хорошего отдыха!
- Классное видео, замечательная дочка, и воспитанная! Я, например, увидела только искренние и радостные эмоции. А на диванных критиков вообще даже не обращайте внимание!
- Прекрасная у вас девочка! Как же уже достали эти критики.
- София прекрасный ребенок, в отличии от других звездных детей. Вы с Ани Лорак прекрасные родители.
- Сонечка такой чистый ребенок. Она просто слышит и повторяет, даже не знает, что это означает.