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Захисні шоломи та бронежилети: Єгор Крутоголов розповів, як підтримує українських захисників

12 Липня 2022, 14:28
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Єгор Крутоголов розповів, як підтримує українських захисників

Актор і художній керівник Дизель Студіо з початком війни перекваліфікувався у волонтера. Зараз він знаходить необхідну техніку й захисну амуніцію, щоб допомогти тим, хто ціною власного життя обороняє країну.

— Автомобілів треба дуже багато. Бо вони, на жаль, довго не живуть на фронті. А я люблю машини. Я ними займався ще задовго до війни. Розуміюся на цьому. Тому без вагань вирішив першочергово допомагати саме з цією проблемою, — розповідає Єгор Крутоголов.

Актор навіть зареєстрував свій благодійний фонд, який працюватиме на потреби ЗСУ та українців, які постраждали від кривавої війни, розв’язаною Росією.

Зараз Єгор підшукує шоломи та бронежилети. До цього – збирав кошти на антидрон, який незабаром передадуть військовим, а ще займався постачанням автомобілів. Зокрема, захисники Миколаєва й Київщини отримали необхідний автотранспорт.

Зараз дивляться

— Ми не маємо права зараз зупинятися. Ворог нікуди не зник із наших територій. Але в нас є шанс його перемогти, якщо кожен буде включений у цю роботу. У нас крута нація, і я пишаюся тим, що я — українець, — пояснив Єгор.

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