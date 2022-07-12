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Защитные шлемы и бронежилеты: Егор Крутоголов рассказал, как поддерживает украинских защитников

12 июля 2022, 14:28
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Єгор Крутоголов розповів, як підтримує українських захисників

Актер и художественный руководитель Дизель Студио с началом войны переквалифицировался в волонтера. Сейчас он находит необходимую технику и защитную амуницию, чтобы помочь тем, кто ценой своей жизни защищает страну.

— Автомобилей нужно очень много. Ибо они, к сожалению, долго не живут на фронте. А я люблю машины. Я занимался ими еще задолго до войны. Разбираюсь в этом. Поэтому без колебаний решил в первую очередь помогать именно с этой проблемой, — рассказывает Егор Крутоголов.

Актер даже зарегистрировал свой благотворительный фонд, который будет работать на нужды ВСУ и украинцев, пострадавших от кровавой войны, развязанной Россией.

Сейчас Егор подыскивает шлемы и бронежилеты. До этого собирал средства на антидрон, который вскоре передадут военным, а еще занимался поставкой автомобилей. В частности, защитники Николаева и Киевской области получили необходимый автотранспорт.

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— Мы не имеем права сейчас останавливаться. Враг никуда не исчез с наших территорий. Но у нас есть шанс победить его, если каждый будет включен в эту работу. У нас крутая нация, и я горжусь тем, что я украинец, — объяснил Егор.

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