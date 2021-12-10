Після реаліті Холостячка 2 Златі Огнєвіч не вдалося збудувати стосунки з переможцем Андрієм Задворним. Однак поки вона знайшла хорошого друга – Максима Тарапату.

Після того, як Злата розсталася з Андрієм Задворним, вона написала іншому учаснику Холостячки Максиму Тарапаті. Вони зустрілися, провели разом час. Тоді Максим усіляко намагався підтримати Злату.

Після цього вони періодично спілкувалися, списувалися.

– Я захотів підтримати Злату чисто по-людськи, тому що їй потрібно було пережити те, що було раніше, – зазначив Максим.

За його словами, йому було простіше абстрагуватись, коли він знав, що Злата щаслива з Андрієм. Однак після їхнього розставання він зрозумів, що в нього досі щось залишилося до Злати.

– Але стосунки треба вибудовувати разом. Тож це була просто дружня підтримка. Я розумію, що маю почуття. Мені подобається, що ми зараз можемо одне одного підтримувати, довіряти. На цьому етапі це найкраще, що ми можемо дати один одному, – заявив Тарапата.

Злата Огнєвіч наголосила, що дуже цінує підтримку Максима.

– Я дуже ціную, що Максим у момент найгіршого мого падіння підставив плече. Ти витягував мене із цієї ситуації. І ще я вірю, що доля веде мене до чогось світлого. Навіть після всього цього болю я вірю у краще, – заявила Злата.

Тарапата зазначив, що люди в житті одне одного з’являються невипадково. Нині їхня історія перетворилася на дружбу, але життя покаже, що буде далі.

Можливо, вони просто товаришують, але один раз під час пост-шоу Злата назвала зустрічі з Максом побаченнями. Може вона просто переплутала, а може це була, як кажуть, обмовка за Фрейдом.