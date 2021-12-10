После реалити Холостячка 2 Злате Огневич не удалось построить отношения с победителем Андреем Задворным. Однако пока она обрела хорошего друга — Максима Тарапату.

После того как Злата рассталась с Андреем Задворным, она написала другому участнику Холостячки Максиму Тарапате. Они встретились, провели вместе время. Тогда Максим всячески пытался поддержать Злату.

После этого они периодически общались, списывались.

— Когда я захотел поддержать Злату чисто по-человечески, так как ей нужно было пережить то, что у нее было раньше, — отметил Максим.

По его словам, ему было проще абстрагироваться, когда он знал, что Злата счастлива с Андреем. Однако после их расставания, он понял, что у него еще кое-что осталось к Злате.

— Но отношения нужно выстраивать вместе. Поэтому это была просто дружеская поддержка. Я понимаю, что у меня есть чувства. Мне нравится, что мы сейчас можем друг друга поддерживать, доверять. На данным этапе это лучшее, что мы можем дать друг другу, — заявил Тарапата.

Злата Огневич отметила, что очень ценит поддержку Максима.

— Я очень ценю, что Максим в момент самого горького моего падения подставил плечо. Ты вытягивал меня из этой ситуации. И еще я верю, что судьба ведет меня к чему-то светлому. Даже после всей этой боли я верю в лучшее, — заявила Злата.

Тарапата отметил, что люди в жизнь друг друга появляются неслучайно. Сейчас их история переросла в дружбу, но жизнь покажет, что будет дальше.

Возможно они просто дружат, но один раз во время пост-шоу Злата назвала встречи с Максом свиданиям. Может она просто перепутала, а может это была, как говорится, оговорка по Фрейду.