Ведучий Військового Хіт Параду на каналі М2 Карім Гуламов загинув на війні. Про смерть ведучого стало відомо з соцмереж.

– Клята війна забирає найкращих. Світла пам’ять Герою. Спочивай з миром, Друже, – йдеться на сторінці каналу М2.

Тим часом на сторінці Каріма Гуламова у Facebook ширяться слова співчуття. Друзі та колеги згадують ведучого як надзвичайно позитивного та відважного чоловіка.

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– Кращих, на превеликий жаль, війна забирає. Карім Гуламов, спочивай з миром.

– Рідний, не хочу в це вірити. Ти для мене залишаєшся світлим, сильним і найдобрішим чоловіком на світі.

-У тобі було стільки сили та сміливості, водночас доброти та позитиву. Просто не вірю… ще декілька днів тому телефоном ти розповідав про те, що потрібно вам там зараз. Спочивай спокійно, друже. Ти був особливим і справжнім до останнього подиху… Не пробачимо. Ніколи.

– Просто немає слів. Цей некерований вир тягне за собою надто багато людей, які мали б жити далі та дарувати іншим радість навіть від звичайного буденного спілкування. Справжній, щирий, добрий. Карім Гуламов, ти вже переміг.

– Людина, яка є взірцем для багатьох. Успішний телеведучий, який за покликом серця став справжнім і щирим Воїном з початку війни.