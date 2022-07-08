У боях проти російських окупантів загинув український воїн Олександр Стрикаль. Він був учасником другого сезону шоу Екси, яке йшло на Новому каналі.

Українському захиснику було 28 років. Про його смерть стало відомо з Facebook Миронівської міської ради.

– 6 липня у боях проти російських окупантів у Донецькій області при виконанні бойового завдання загинув наш земляк, миронівчанин Олександр Олександрович Стрикаль. Життя воїна врятувати не вдалося, йому назавжди буде 28 років, – йдеться в повідомленні.

У Олександра залишилися батьки, дружина Світлана, з якою він брав участь у реаліті Екси та маленька донька Єва.

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– Багато хто вже знає. Не знаю, що мені казати. Я досі не жива. Сашко загинув, захищаючи Україну. Вічна пам’ять, – написала Світлана в Instagram.

Представники міської ради запросили всіх мешканців приєднатися до ланцюга пошани, щоби провести захисника. Про дату та місце повідомлять додатково.