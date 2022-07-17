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Погиб ведущий телеканала М2 Карим Гуламов

17 июля 2022, 21:41
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Загинув ведучий телеканалу М2 Карім Гуламов

Ведущий Военного Хит Парада на канале М2 Карим Гуламов погиб на войне. О смерти ведущего стало известно из соцсетей.

— Проклятая война забирает самых лучших. Светлая память Герою. Покойся с миром, Друг, — говорится на странице канала М2.

Тем временем на странице Карима Гуламова в Facebook распространяются слова сострадания. Друзья и коллеги вспоминают ведущего как чрезвычайно положительного и отважного человека.

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— Лучших, к большому сожалению, война уносит. Карим Гуламов, покойся с миром.

– Родной, не хочу в это верить. Ты для меня остаешься светлым, сильным и самым добрым мужчиной на свете.

— В тебе было столько силы и смелости, в то же время доброты и позитива. Просто не верю… еще несколько дней назад по телефону ты рассказывал о том, что нужно вам там сейчас. Спи спокойно, друг. Ты был особенным и настоящим до последнего вздоха… Не простим. Никогда.

– Просто нет слов. Этот неуправляемый водоворот тянет за собой слишком много людей, которые должны жить дальше и дарить другим радость даже от обычного обыденного общения. Настоящий, искренний, добрый. Карим Гуламов, ты уже выиграл.

— Человек, являющийся образцом для многих. Успешный телеведущий, по зову сердца ставший настоящим и искренним Воином с начала войны.

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Теги
Війна в Україні Смерть
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