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Доведеться пройти через пекло! Коля Сєрга придумав, як “перевиховати” Лободу

9 Червня 2023, 16:30
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Коля Сєрга придумав, як "перевиховати" Лободу

Український музикант Коля Сєрга, який від початку повномасштабного вторгнення РФ захищає Україну в лавах ЗСУ, заявив про наміри “перевиховати” Світлану Лободу.

За його словами, якби співачка поїхала виступати перед бійцями на передовій, то була б прикладом для інших артистів, а ставлення українців до неї відчутно змінилося б.

– Ми (культурний десант. – Ред.) зацікавлені в тому, щоб якомога більше артистів поїхало туди, бо це дуже велика відповідальність. Вони йдуть туди, виховуються, повертаються. Це вже інші культурні діячі з іншим поглядом. Повертаючись до Лободи та інших… Таким артистам потрібно починати не з нуля, а з мінуса – і пройти через пекло, – сказав Сєрга в шоу Жені Яновича 20:23.

Своєю чергою Женя Янович не впевнений, що військові зраділи б приїзду Лободи. Втім Сєрга вважає, що саме в цей момент можна було б перевірити, наскільки щирими є її наміри.

– Якщо вона просто хоче відбілити медійну репутацію, то вона дуже швидко здасться. А якщо всередині дійсно щось переключилося, то вона піде на це. Якщо ж піде, то пройде через пекло. Але тоді вона вийде відновленою, – переконаний Коля Сєрга.

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Коля Сєрга Світлана Лобода
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