Доведеться пройти через пекло! Коля Сєрга придумав, як “перевиховати” Лободу

Український музикант Коля Сєрга, який від початку повномасштабного вторгнення РФ захищає Україну в лавах ЗСУ, заявив про наміри “перевиховати” Світлану Лободу.

За його словами, якби співачка поїхала виступати перед бійцями на передовій, то була б прикладом для інших артистів, а ставлення українців до неї відчутно змінилося б.

– Ми (культурний десант. – Ред.) зацікавлені в тому, щоб якомога більше артистів поїхало туди, бо це дуже велика відповідальність. Вони йдуть туди, виховуються, повертаються. Це вже інші культурні діячі з іншим поглядом. Повертаючись до Лободи та інших… Таким артистам потрібно починати не з нуля, а з мінуса – і пройти через пекло, – сказав Сєрга в шоу Жені Яновича 20:23.

Своєю чергою Женя Янович не впевнений, що військові зраділи б приїзду Лободи. Втім Сєрга вважає, що саме в цей момент можна було б перевірити, наскільки щирими є її наміри.