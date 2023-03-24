Співачка Світлана Лобода розповіла, що з початком повномасштабної війни в Україні швидко намагалася виїхати з Росії, оскільки боялася, що не встигне.

Каже, поспішала виїхати через певні дзвінки з боку влади країни-агресора про те, що артисти мають обрати “правильну позицію”.

– Що я маю бути розумною, що я артистка, у якої тут усе. Надалі, якщо я залишаюся тут і підтримую режим, то в мене буде ще більше і мені не потрібно буде ні про що турбуватися… Такі розмови були, тому я дуже швидко виїжджала, оскільки розуміла, що можу не виїхати, – згадує Лобода.

Додає, що для РФ вона була важливим артистом, оскільки в неї велика аудиторія, тому з нею хотіли співпрацювати.

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– У мене 15 млн підписників в Instagram, із них, напевно, 60-70% – це росіяни… Були люди, мої знайомі, товариші, які мені дзвонили і говорили: – Не дури, ти маєш бути розумною. Це твоє життя, твої діти. Ти зможеш їх забезпечити на все життя. Там дуже добре платять за те, що ти підтримуєш. Сьогодні люди, які залишилися там, артисти, актори, вони нормально почуваються. Тому що за те, що ти обираєш ту сторону, там великі привілеї, – поділилася Світлана.

24 березня Світлана Лобода (Loboda) презентувала новий альбом Made in U. До нього увійшло 14 композицій, серед яких пісні як українською, так і російською мовами.