Американський актор Ентоні Репп дав свідчення в суді проти Кевіна Спейсі. Ентоні хоче отримати компенсацію у розмірі $40 млн через сексуальне насильство з боку зірки Карткового будиночка.

Репп стверджує, що актор вчинив сексуальне насильство, коли йому було 14, а Спейсі – 26.

– Я був цією 14-річною дитиною, і я не мав жодного бажання мати подібний досвід у своєму житті, – додав обвинувач.

За словами Ентоні, це відбувалося після однієї з вечірок у Нью-Йорку. Актор був у спальні зі Спейсі, і раптово зрозумів, що всі гості пішли. Після цього Кевін нібито зачинив двері та кинув хлопчика на ліжко.

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– Він притиснувся до мене всім тілом, а мої руки були скуті. Через деякий час він утік у ванну, щоб повернути собі контроль. Це був неймовірно страшний досвід, – додав Ентоні.

Відомо, що Ентоні познайомився зі Спейсі познайомилися у театральних колах – це сталося за кілька годин до того, як Кевін запросив хлопчика до себе на вечірку.

Відомо, що це вже не перший скандал з актором – раніше Кевін Спейсі не визнав себе винним у суді Лондона у справі сексуальних домагань майже 20-річної давності.