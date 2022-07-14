Американский актер Кевин Спейси не признал себя виновным в суде Лондона по делу о сексуальных домогательствах почти 20-летней давности.

Известно, что в Великобритании обладателя Оскара обвиняют в пяти правонарушениях — речь идет о сексуальных домогательствах и изнасиловании. Прокуратура утверждает, что Спейси принуждал мужчину к близкому контакту.

В прошлом месяце судебное дело сдвинулось с мертвой точки — после первого слушания Кевина отпустили под залог без дополнительных условий. Тогда в зал суда он явился с командой юристов, которые защищали его честь. На слушаниях в июне суд не предоставил актеру возможности признать или не признать свою вину.

Сейчас смотрят

Если Спейси признают виновным в сексуальном насилии — ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного или же огромный штраф без максимального лимита.

Напомним, что жертвы обвиняют Кевина в преступлениях, которые произошли с 2005 по 2013 год. После обвинений он временно исчез из поля зрения фанатов — его даже убрали из сериала Карточный домик от Netflix, в котором он играл главную роль.

В ноябре 2021 года Спейси пришлось выплатить $31 млн штрафа за нарушения контракта на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.