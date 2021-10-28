Сценарист Дюни Ерік Рот працював над картиною за допомогою старої програми Movie Master для MS-DOS 1988 року. Ерік використовував старий комп’ютер без доступу до інтернету, а текст набирав за допомогою механічної культової клавіатури IBM.

– Я працюю за допомогою старої комп’ютерної програми, про яку всі давно вже забули. Це можна назвати забобонами, а також страхом змін, – сказав Рот в інтерв’ю 2014 року.

Відомо, що сценарій до успішної картини було написано ще 2018 року. Буквально днями у YouTube з’явилося відео, яке показує процес роботи Еріка.

У ролику він відкрив вікно DOS у Windows XP та завантажив Movie Master 3.09.

– Отже, тепер я в DOS. Ніхто не може вкрасти сценарій за допомогою мережі, тому що доступ до інтернету цього комп’ютера просто немає, – сказав Рот.

Сценарист не любить змін, а також відриватися на месенджери та інші функції інтернету. До того ж апаратура Рота має обмеження, що змушує його працювати старанніше і знаходити компроміс.

Пам’ять комп’ютера цієї моделі дуже обмежена — сценаристу доводилося поетапно набирати по 40 сторінок, а після друкувати напрацювання на принтері та відправляти сторінки команді режисера фільму, де її сканували та починали працювати з текстом.

Рот не єдиний письменник, який використовує старі програми для запису Джордж Р.Р. Мартін використав програму WordStar для MS-DOS, щоб повільно писати кожну книгу Гри престолів.