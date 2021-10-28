Сценарист Дюны Эрик Рот работал над картиной с помощью старой программы Movie Master для MS-DOS 1988 года. Эрик использовал старый компьютер без доступа к интернету, а текст набирал с помощью культовой механической клавиатуры IBM.

— Я работаю c помощью старой компьютерной программы, о которой все давно уже забыли. Это можно назвать суеверием, а также страхом перемен, — сказал Рот в интервью в 2014 году.

Известно, что сценарий к успешной картине был написан еще в 2018 году. Буквально на днях в YouTube появилось видео, которое показывает процесс работы Эрика.

В ролике он открыл окно DOS в Windows XP и загрузил Movie Master 3.09.

— Итак, теперь я в DOS. Никто не может украсть сценарий с помощью сети, так как доступа к интернету у этого компьютера попросту нет, — сказал Рот.

Сценарист не любит перемен, а также отвлекаться на мессенджеры и прочие функции интернета. К тому же, аппаратура Рота имеет ограничения, что заставляет его работать усерднее и находить компромисс.

Память компьютера этой модели сильно ограничена — сценаристу приходилось поэтапно набирать по 40 страниц, а после — печатать наработки на принтере и отправлять страницы команде режиссера фильма, где ее сканировали и начинали работать с текстом.

Рот не единственный писатель, который использует старые программы для записи — Джордж Р.Р. Мартин использовал программу WordStar для MS-DOS, чтобы медленно писать каждую книгу Игры престолов.