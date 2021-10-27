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Кіно та серіали

Дюна 2 з’явиться у кінотеатрах у 2023 році: подробиці про майбутню картину

27 Жовтня 2021, 09:56 Микола Олефіренко
Дюна

Кіностудія Legendary Pictures анонсувала вихід фільму Дюна 2. Режисером буде творець першої частини Дені Вільнов, а виробництво картини розпочнеться вже 2022 року.

Також стало відомо, що прем’єра запланована на 20 жовтня 2023 року. Новина про розробку продовження з’явилася після виходу першої частини у прокат.

Картину визнали успішною, і про це говорять не лише критики, а й касові збори — за перший уїк-енд кінопрокату в США фільм Дюна зібрав $40 млн, а світовий прокат вже перевищив $220 млн.

Теоретично, компанія Legendary Pictures зможе випустити величезну кількість частин по всесвіту Дюни — письменник Френк Герберт створив шість книг серії — Дюна, Месія Дюни, Діти Дюни, Бог-імператор Дюни, Єретики Дюни та Капітул Дюни.

Нагадаємо, що перший фільм Дені Вільнова по цьому всесвіту мав вийти ще 2020 року. Проте через пандемію Warner Bros. змінила плани, і картина з’явилася у кінотеатрах лише у жовтні 2021 року. Також проект показали й на HBO Max, але це навіть не завадило успіху в кінотеатрах.

Раніше режисер фільму заявив, що робота над другою частиною розпочнеться у разі успіху першої картини. Тепер після повідомлення від Legendary Pictures стало зрозуміло, що друга частина все ж таки з’явиться в кінотеатрах.

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Фільм , Фільми
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