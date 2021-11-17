Картину мексиканської художниці Фріди Кало продали на аукціоні Sotheby’s у Нью Йорку за рекордні $34,9 млн. Таким чином, автопортрет Дієго і Йо став найдорожчим латиноамериканським витвором мистецтва, купленим на аукціоні.

На картині зображена Кало з намальованим на лобі її чоловіком Дієго Ріверою, у якого, в свою чергу, на лобі око. До речі, раніше саме його роботою був встановлений рекорд. У 2018 році твір Рівери було продано за $9,76 млн.

Покупцем Дієго і Йо виявився Едуард Косантіні – засновник одного з музеїв в Аргентині.

Востаннє автопортрет Фріди виставлявся на аукціоні в 1990 році. Тоді за картину хотіли $1,4 млн.

Фріда Кало – популярна художниця XX століття. Вона широко відома своїми автопортретами, які відбивають біль, страждання та ізоляцію.

У роботах Кало розповідала про свою інвалідність через дитячий поліомієліт і тяжкі травми, отримані в результаті автокатастрофи. Тим не менш, вона прожила насичене та яскраве життя, заводячи романи з представниками різних статей.

В останні роки життя художниця зовсім не могла підвестися з ліжка. На відкриття першої персональної виставки на батьківщині Кало принесли на лікарняному ліжку.

Фріда померла в 1954 році. За офіційною версією, причиною смерті стало гостре запалення легень. Тоді художниці було лише 47 років.