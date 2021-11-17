Картину мексиканской художницы Фриды Кало продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные $34,9 млн. Таким образом, автопортрет Диего и Йо стал самым дорогим латиноамериканским произведением искусства, купленном на аукционе.

На картине изображена Кало с нарисованным на лбу ее мужем Диего Риверой, у которого, в свою очередь, на лбу глаз. К слову, ранее именно его работой был установлен рекорд. В 2018 году произведение Риверы было продано за $9,76 млн.

Покупателем Диего и Йо оказался некий Эдуард Косантини — основатель одного из музеев в Аргентине.

Последний раз автопортрет Фриды выставлялся на аукционе в 1990 году. Тогда за картину хотели $1,4 млн.

Фрида Кало популярная художница XX века. Она широко известная своими автопортретами, которые отражают боль, страдания и изоляцию.

В работах Кало рассказывала о своей инвалидности из-за детского полиомиелита и тяжелых травмах, полученных в результате автокатастрофы. Тем не менее, она прожила насыщенную и яркую жизнь, заводя романы с представителями разных полов.

В последние годы жизни художница вовсе не могла встать с постели. На открытие первой персональной выставку на родине Кало принесли на больничной койке.

Фрида умерла в 1954 году. По официальной версии причиной смерти стало острое воспаление легких. Тогда художнице было всего лишь 47 лет.