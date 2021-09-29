Касету з піснею Джона Леннона продали на аукціоні за $75,5 тис.

Рідкісну касету з інтерв’ю американського співака Джона Леннона і його дружини, художниці Йоко Оно продали на аукціоні.

Ціна лота становила $75,5 тис. Торги пройшли в аукціонному домі Bruun Rasmussen Auctioneers.

Відомо, що касету записали четверо данських школярів ще в 1970 році. Тоді Леннон і Оно подорожували Данією. Найцікавіше те, що на цьому записі присутня пісня у виконанні подружжя, яку раніше ніхто не чув – Radio Peace.

– Наш унікальний досвід, а також прагнення наших співробітників організувати продаж запису Джона Леннона ще більше зміцнили статус Bruun Rasmussen як міжнародного аукціонного дому. Нам вдалося привернути увагу преси та клієнтів з усього світу. А ціни на лоти просто вражають, – сказав керівник відділу брендингу Bruun Rasmussen Алекс Брун.

Крім того, на аукціоні був присутній один зі школярів, який брав інтерв’ю – Карстен Гоен. Наразі чоловікові 68 років.

– Я щасливий і здивований високою ціною за цю касету. Зустріч із Джоном Ленноном і Йоко Оно дуже вплинула на наше життя, оскільки ми вважали їх свого роду політичними пророками та символами світу. Я сподіваюся, що новому власникові сподобається слухати нашу розмову, і вона надихатиме його так само, як і нас 50 років тому, – сказав він.

Нагадаємо, що рідкісний запис Джона Леннона був виставлений на аукціоні в Копенгагені. Тривалість інтерв’ю – 33 хв. Варто зазначити, що воно було записане незадовго до того, як гурт The Beatles, де Леннон був лідером, оголосив про припинення своєї творчої діяльності.

Крім того, аукціонний дім очікував отримати від лота $32-50 тис.

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Джерело: Bruun Rasmussen Auctioneers