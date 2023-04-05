Українському акторові Остапу Ступці, який влаштував ДТП у стані алкогольного сп’яніння, повідомили про підозру.

Про це написали у Facebook Київської міської прокуратури, зазначивши, що наразі вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Автомобіль, яким керував підозрюваний, вилучено. Вирішується питання про арешт транспортного засобу.

– За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водієві за фактом ДТП, вчиненої у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 КК України), – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними слідства, водій автомобіля Range Rover, рухаючись вулицею І. Федорова в напрямку перехрестя з вулицею К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Унаслідок ДТП чоловік, який перебував у авто, отримав травми та був госпіталізований.

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Нагадаємо, вранці 5 квітня стало відомо, що Остап Ступка влаштував ДТП у центрі Києва. Про ДТП заявили в Патрульній поліції столиці, однак без ідентифікації особи водія. Там сказали, що винний був у нетверезому стані – актор надув у драгер 1,62 проміле за норми в 0,2.