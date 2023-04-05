Украинскому актеру Остапу Ступке, который устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщили о подозрении.

Об этом написали в Facebook Киевской городской прокуратуре, отметив, что сейчас вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Автомобиль, которым управлял подозреваемый, изъят. Решается вопрос об аресте транспортного средства.

— При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителю по факту ДТП, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины), — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по улице И. Федорова в направлении перекрестка с улицы К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в авто, получил травмы и был госпитализирован.

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Напомним, утром 5 апреля стало известно, что Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева. О ДТП заявили в Патрульной полиции столицы, однако без идентификации личности водителя. Там сказали, что виновный был в нетрезвом состоянии — актер надул в драггер 1,62 промилле при норме в 0,2.