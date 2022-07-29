Відома українська співачка Злата Огнєвіч та ДСНС запустили спільний проект. Артистка записала сингл Світло, присвячений мужнім рятувальникам, які щодня розбирають завали, розміновують території та надають психологічну підтримку, водночас ризикуючи власним здоров’ям і життям.

– Для себе я ухвалила рішення залишатись в Україні, тут мій дім, я вірю в наше майбутнє і розвиток, хочу підтримати народ в такі скрутні часи, а потім — побачити мирні й щасливі. Від самого початку повномасштабного вторгнення я була емоційно знесилена, не мала жодного бажання підходити до інструменту. Цей період минув і ми створили Світло разом з талановитим сонгмейкером на ім‘я Міша Гайдай та ROXOLANA, яка написала текст до пісні, – поділилась Злата.

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Артистка наголосила, що цією піснею хотіла подякувати бійцям ДСНС, робота яких часто залишається за кадром.

– На документальні кадри неможливо дивитися без сліз, але є і такі кадри, де хлопці посміхаються попри втому і біль, і я посміхаюся разом з ними, – додала Злата.

Посміхаються, попри втому та біль: Злата Огнєвіч присвятила кліп бійцям ДСНС / 4 зображення

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