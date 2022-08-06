Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персони

За песню-посвящение: Злата Огневич получила награду от спасателей ГСЧС

6 августа 2022, 11:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
За песню-посвящение: Злата Огневич получила награду от спасателей ГСЧС
Источник: Злата Огневич

Певица Злата Огневич получила награду от спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за свою песню Світло. Эту композиция артистка посвятила украинским героям — работникам ГСЧС.

В Instagram ГСЧС появились кадры, на которых Огневич награждают.

— Наша Злата. Неделю назад мы впервые увидели и услышали Світло — трогательное и жизнеутверждающее посвящение героической работе украинских спасателей. Глава ГСЧС Сергей Крук лично поблагодарил Злату Огневич за эту песню и вручил ей высшее отличие службы — нагрудный знак Знак почета. Свет победит тьму, а Украина – жестокого и коварного врага. Верим, что так будет, — отметили работники службы.

Сама певица поблагодарила спасателей за их службу.

Сейчас смотрят

— Украина победит! Мы действительно несокрушимы… Когда смотришь в глаза настоящим героям, понимаешь, почему нас невозможно победить, — написала Огневич.

Читайте также:
За песню-посвящение: Злата Огневич получила награду от спасателей ГСЧСУлыбаются, несмотря на усталость и боль: Злата Огневич посвятила клип бойцам ГСЧС

Теги
ДСНС Злата Огневич Нагорода
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь