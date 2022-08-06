Певица Злата Огневич получила награду от спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за свою песню Світло. Эту композиция артистка посвятила украинским героям — работникам ГСЧС.
В Instagram ГСЧС появились кадры, на которых Огневич награждают.
— Наша Злата. Неделю назад мы впервые увидели и услышали Світло — трогательное и жизнеутверждающее посвящение героической работе украинских спасателей. Глава ГСЧС Сергей Крук лично поблагодарил Злату Огневич за эту песню и вручил ей высшее отличие службы — нагрудный знак Знак почета. Свет победит тьму, а Украина – жестокого и коварного врага. Верим, что так будет, — отметили работники службы.
Сама певица поблагодарила спасателей за их службу.
— Украина победит! Мы действительно несокрушимы… Когда смотришь в глаза настоящим героям, понимаешь, почему нас невозможно победить, — написала Огневич.