Певица Злата Огневич получила награду от спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за свою песню Світло. Эту композиция артистка посвятила украинским героям — работникам ГСЧС.

В Instagram ГСЧС появились кадры, на которых Огневич награждают.

— Наша Злата. Неделю назад мы впервые увидели и услышали Світло — трогательное и жизнеутверждающее посвящение героической работе украинских спасателей. Глава ГСЧС Сергей Крук лично поблагодарил Злату Огневич за эту песню и вручил ей высшее отличие службы — нагрудный знак Знак почета. Свет победит тьму, а Украина – жестокого и коварного врага. Верим, что так будет, — отметили работники службы.

Сама певица поблагодарила спасателей за их службу.

Сейчас смотрят