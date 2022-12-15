Співачка Джамала розповіла про суддівство в Нацвідборі на Євробачення 2023, а також поділилася враженнями про зустріч із президентом США Джо Байденом.

Зізнається, рада, що люди обрали її членом журі, проте сам процес голосування не контролювала. Каже, займалися цим команда та її чоловік, оскільки вона довіряє своїм слухачам. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Я це відпустила… Якби люди дійсно хотіли мене там бачити, вони б проголосували, що і зробили, – сказала артистка.

Каже, її колеги, які також будуть у складі журі – фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна досвідчені музиканти, які самі пишуть пісні, а Євробачення насамперед є конкурсом пісні, тому акцент на цьому.

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– Ми повинні обрати пісню з професійної точки зору – куплет, приспів, сенс… І щоб в цьому була душа. Мені подобається, що цього року 50 на 50. 50% – професійна думка, 50% – глядацька, – зазначає Джамала.

Додає, пісні конкурсантів вже всі прослухала, проте їй важливо почути їх наживо і побачити, як кожен учасник проживає свою композицію. Тому саме 17 грудня під час Нацвідбору стане все зрозуміло.

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Джамала впевнена, Україна не зловживає темою війни, незважаючи на те, що деякі так вважають.

– Stefania Kalush Orchestra цього року була найкращою. Звичайно, комусь хочеться сказати, що наша перемога – аванс або ще щось, але ми бачимо і чуємо те, що ця пісня була іншою. Ви можете любити або не любити Євробачення, але унікальність цього конкурсу в тому, що ніхто не знає, хто переможе, – зазначає артистка.

Україна перемагала на Євробаченні тричі, в той час як деякі країни – жодного разу. Тому це потрібно поважати і пишатися цим, каже виконавиця.

Джамала тільки-но повернулася з США, де у неї були зустрічі на високому рівні.

– Я поїхала на запрошення Kennedy Center Honor, це, як мені здається, найбільша церемонія цього року в Америці. На ній нагороджують музикантів, акторів. Цього року це був Джордж Клуні та група U2. Я була запрошена заспівати U2 для U2. Я закривала цю церемонію, – зазначає артистка.

Каже, бачилася з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і президентом США Джо Байденом, якому подякувала, оскільки знає, що він як ніхто відчуває Україну і наш біль. Зізнається, після розмови з президентом США у неї не залишилося сумнівів у тому, що наша країна переможе в цій війні.

– Я не можу сказати вам всього, але точно. Це мені Байден сказав, особисто, на вушко. Після того, як він почув, що я з Криму, він обійняв мене так, і навіть охорона підійшла, – сміючись сказала Джамала.

Бачилася співачка і зі спікером палати представників США Ненсі Пелосі, акторкою Джулією Робертс, актором Шоном Пенном і багатьма іншими. Всі запитували, чим можуть допомогти Україні.

Джамала звернулася до українців, попросивши їх не втрачати надії, оскільки за нас весь світ.