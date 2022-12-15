Певица Джамала рассказала о судействе в Нацотборе на Евровидение 2023, а также поделилась впечатлениями о встрече с президентом США Джо Байденом.

Признается, рада, что люди выбрали ее членом жюри, однако сам процесс голосования не контролировала. Говорит, занимались этим команда и ее муж, поскольку она доверяет своим слушателям. Об этом она рассказала в эфире телемарафона Единые новости.

— Я это отпустила… Если бы люди действительно хотели меня там видеть, они бы проголосовали, что и сделали, — сказала артистка.

Говорит, ее коллеги, которые также будут в составе жюри — фронтмен группы Антитела Тарас Тополя и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина опытные музыканты, которые сами пишут песни, а Евровидение в первую очередь является конкурсом песни, поэтому акцент на этом.

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— Мы должны выбрать песню с профессиональной точки зрения — куплет, припев, смысл… И чтобы в этом была душа. Мне нравится, что в этом году 50 на 50. 50% — профессиональная мысль, 50% — зрительская, — отмечает Джамала.

Добавляет, песни конкурсантов уже все прослушала, однако ей важно услышать их вживую и увидеть, как каждый участник проживает свою композицию. Поэтому именно 17 декабря во время Нацотбора станет все понятно.

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Джамала уверенна, Украина не злоупотребляет темой войны, несмотря на то, что некоторые так считают.

— Stefania Kalush Orchestra в этом году была самой лучшей. Конечно, кому-то хочется сказать, что наша победа — аванс или еще что-то, но мы видим и слышим то, что эта песня была другой. Вы можете любить или не любить Евровидение, но уникальность этого конкурса в том, что никто не знает, кто победит, — отмечает артистка.

Украина побеждала на Евровидении трижды, в то время как некоторые страны — ни одного. Поэтому это нужно уважать и гордиться этим, говорит исполнительница.

Джамала только вернулась из США, где у нее были встречи на высоком уровне.

— Я поехала по приглашению Kennedy Center Honor, это, как мне кажется, наибольшая церемония в этом году в Америке. На ней награждают музыкантов, актеров. В этом году это был Джордж Клуни и группа U2. Я была приглашена спеть U2 для U2. Я закрывала эту церемонию, — отмечает артистка.

Говорит, виделась с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и президентом США Джо Байденом, которого поблагодарила, поскольку знает, что он как никто чувствует Украину и нашу боль. Признается, после разговора с президентом США у нее не осталось сомнений в том, что наша страна выиграет в этой войне.

— Я не могу сказать вам всего, но точно. Это мне Байден сказал, лично, на ушко. После того, как он услышал, что я из Крыма, он обнял меня так, и даже охрана подошла, — смеясь сказала Джамала.

Виделась певица и со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, актрисой Джулией Робертс, актером Шоном Пенном и многими другими. Все спрашивали, чем могут помочь Украине.

Джамала обратилась к украинцам, попросив их не терять надежды, поскольку за нас весь мир.