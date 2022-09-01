Актор Дизель Шоу Єгор Крутоголов розповів про домовленість із головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом. Артист заявив, що йдеться про подарунок для мешканців міста.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV шоумен запевнив, що це обговорювалося з місцевим головою.

– Ми вже домовилися з Кімом, що після перемоги одразу будемо у Миколаєві давати концерт. Крім того, за нами борг – ми не встигли приїхати на концерт до цього міста, і до багатьох інших місць. Ми сподіваємося, що ще проїдемо нашою країною, і розвеселимо якнайбільше людей, – заявив Крутоголов.

Артист також розповів трохи про оновлену програму, з якою Дизель Шоу вже вперше виступили на сцені.

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– Люди, які були на концерті дуже вдячні – сказали, що дуже швидко пролетів виступ. Була дуже правильна атмосфера – я відчув, що ми потрапляємо в очікування. Ми на одній хвилі з нашим глядачем – це дуже важливо для нас, особливо у такий час, – додав артист.

Відомо, що Дизель Шоу підтримують Миколаїв – рідне місто Крутоголова. Артисти ініціювали збирання коштів для ЗСУ, і на отримані донати придбали антидрон. Дрон – це подарунок Миколаєву від Дизель шоу та всіх відданих його фанатів, розповів Єгор.