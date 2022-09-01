Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Персони

За нами борг: Крутоголов із Дизель Шоу розповів про домовленість із Віталієм Кімом

1 Вересня 2022, 17:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту
Єгор Крутоголов

Актор Дизель Шоу Єгор Крутоголов розповів про домовленість із головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом. Артист заявив, що йдеться про подарунок для мешканців міста.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV шоумен запевнив, що це обговорювалося з місцевим головою.

– Ми вже домовилися з Кімом, що після перемоги одразу будемо у Миколаєві давати концерт. Крім того, за нами борг – ми не встигли приїхати на концерт до цього міста, і до багатьох інших місць. Ми сподіваємося, що ще проїдемо нашою країною, і розвеселимо якнайбільше людей, – заявив Крутоголов.

Артист також розповів трохи про оновлену програму, з якою Дизель Шоу вже вперше виступили на сцені.

Зараз дивляться

– Люди, які були на концерті дуже вдячні – сказали, що дуже швидко пролетів виступ. Була дуже правильна атмосфера – я відчув, що ми потрапляємо в очікування. Ми на одній хвилі з нашим глядачем – це дуже важливо для нас, особливо у такий час, – додав артист.

Відомо, що Дизель Шоу підтримують Миколаїв – рідне місто Крутоголова. Артисти ініціювали збирання коштів для ЗСУ, і на отримані донати придбали антидрон. Дрон – це подарунок Миколаєву від Дизель шоу та всіх відданих його фанатів, розповів Єгор.

Читайте також:
Єгор Крутоголов розповів, як підтримує українських захисниківЗахисні шоломи та бронежилети: Єгор Крутоголов розповів, як підтримує українських захисників

Теги
Єгор Крутоголов Дизель Шоу Миколаїв
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь