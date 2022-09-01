Актер Дизель Шоу Егор Крутоголов рассказал о договоренности с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом. Артист заявил, что речь идет о подарке для жителей города.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV шоумен заявил, что это обсуждалось с местным главой.

— Мы уже договорились с Кимом, что после победы сразу будем в Николаеве давать концерт. Кроме того, за нами должок — мы не успели приехать на концерт в этот город, и в многие другие места. Мы надеемся, что еще проедем по нашей стране, и развеселим как можно больше людей, — заявил Крутоголов.

Артист также рассказал немного об обновленной программе, с которой Дизель Шоу уже впервые выступили на сцене.

Сейчас смотрят

— Люди, которые были на концерте очень благодарны — сказали, что очень быстро пролетело выступление. Была очень правильная атмосфера — я почувствовал, что мы попадаем в ожидание. Мы на одной волне с нашим зрителем — это очень важно для нас, особенно в такое время, — добавил артист.

Известно, что Дизель Шоу поддерживают Николаев — родной город Крутоголова. Артисты инициировали сбор средств для ВСУ, и на полученные донаты приобрели антидрон. Дрон – это подарок Николаеву от Дизель шоу и всех преданных его фанатов, рассказал Егор.