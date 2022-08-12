Егор Крутоголов передал антидрон защитникам Николаева

Актер Дизель шоу на ICTV Егор Крутоголов поделился новым волонтерским достижением своей команды. В этот раз Дизеля инициировали сбор средств для ВСУ и на полученные донаты приобрели антидрон.

– Наконец-то мы его получили! Не буду рассказывать, через что мы прошли, чтобы этот антидрон оказался здесь, но я радуюсь, потому что все же нам это удалось. Спасибо всем, кто донатил! Слава нации! – написал Крутоголов в Facebook.

Дрон – это подарок Николаеву от Дизель шоу и всех преданных его фанатов, рассказал Егор. Донаты на новый прибор для армии Украины поступали из разных стран и даже континентов.

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– Так долго его производили, долго доставляли, но главное – он здесь и очень скоро начнет спасать жизнь украинцев! – прокомментировал Егор.

Купленная винтовка-антидрон будет помогать украинским военным уничтожать беспилотники. Прибор ингибирует каналы управления, спутниковую навигацию и препятствует передаче данных между оператором и беспилотником.

Недавно Дизель Студио основали Благотворительную организацию Дизель фонд, цель которой — помощь ВСУ, ТРО и всем украинцам, которые защищают родную землю от фашистского нашествия.