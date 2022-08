Американська компанія HBO опублікувала тизер серіалу The Last of Us за однойменною грою. Роботу покажуть публіці у 2023 році, але поки що без точної дати.

Відомо, що проєкт створено за мотивами гри The Last of Us, яка високо цінується серед геймерів у всьому світі. Акторський склад порадує любителів сучасних серіалів та кіно – були запрошені Педро Паскаль (Мандалорець) та Белла Рамзі (Гра престолів). Ролик з’явився у промо HBO та HBO Max, хоч і присвятили йому останні кадри. У відео можна побачити як виконавців ролей Джоела та Еллі, так і Ніка Оффермана в образі Білла.

Режисер Крейг Мейзін уже показував свої таланти на інших успішних картинах – він створював серіал Чорнобиль, і до нього приєднається один із розробників гри The Last of Us Ніл Дракманн.

Знімання картини розпочалися ще у липні 2021 року, а закінчилися у червні 2022 – це перший серіал HBO, створений на основі гри.

Під час промо HBO також показали й Дім Дракона – приквел культової Гри престолів. Події у серіалі розгортаються за 200 років до подій Ігри престолів. У центрі сюжету — розквіт та занепад династії Таргарієнів, кровопролитна громадянська війна між спадкоємцями короля Візериса.