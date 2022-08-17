Американська компанія Netflix опублікувала перший трейлер серіалу Венсдей (Wednesday), який був знятий за мотивами фільму про Сімейку Адамсів.

У двохвилинному ролику показали головну героїню Венсдей Адамс – дочку Мортіші та Гомеса Адамсів. Після відрахування з восьми різних шкіл дівчину відправляють до академії Nevermore, де зустрілися її батьки.

Там Венсдей доведеться опанувати власні паранормальні здібності, а також розгадати таємницю, пов’язану з її сімейством.

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Роль Венсдей виконала американська акторка Дженна Марі Ортега (Ти, Крик). Інших членів сімейки зіграли Кетрін Зета-Джонс (Мортіша), Луїс Гусман (Гомес) та Ісаак Ордоньєс (Пагслі).

Режисером серіалу виступив Тім Бертон, а шоураннерами – Альфред Гоф та Майлз Міллар, які разом працювали над серіалом Таємниці Смолвіля та сюжетом для Людини-павука 2.

У шоу буде вісім годинних епізодів. Прем’єра серіалу відбудеться восени 2022 року, проте точна дата релізу наразі не відома.