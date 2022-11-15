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За кермо під українські мотиви: пісні Аліни Паш, Kalush та Alyona Alyona додали до нової Need for Speed

15 Листопада 2022, 16:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Need For Speed

Компанія EA опублікувала список саундтреків, які додали до нової частини франшизи Need for Speed. Так, до нової частини Unbound додали треки українських артистів та гуртів: Аліни Паш, Kalush, Alyona Alyona та Гриби.

Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті Need for Speed.

Відомо, що в гру додали понад 70 треків, які створювали музиканти та гурти з понад 25 країн.

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– Відкрийте для себе нових артистів, які ведуть безліч музичних піджанрів, які виступають за самовираження та розширення можливостей! – повідомляють розробники гри.

Так, до списку потрапив трек Аліни Паш – Воїн, Kalush та Alyona Alyona – Гори та Гриби – Несправедливо.

Українські музиканти потрапили до списку всесвітньо відомих артистів – хіп-хоп колективу A$AP Mob, Playboy Carti та Tommy Cash.

Відомо, що реліз Need for Speed Unbound заплановано на 2 грудня 2022 року.

Втім, творчість українських артистів використовують не лише в іграх, а й у фільмах та серіалах. Наприклад, пісню Alyona Alyona зробили саундтреком до підліткового серіалу Netflix. Композиція Dancer створена спільно з діджеєм Vladimir Cauchemar.

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Kalush Аlyona Alyona Аліна Паш
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