Компанія EA опублікувала список саундтреків, які додали до нової частини франшизи Need for Speed. Так, до нової частини Unbound додали треки українських артистів та гуртів: Аліни Паш, Kalush, Alyona Alyona та Гриби.

Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті Need for Speed.

Відомо, що в гру додали понад 70 треків, які створювали музиканти та гурти з понад 25 країн.

Зараз дивляться

– Відкрийте для себе нових артистів, які ведуть безліч музичних піджанрів, які виступають за самовираження та розширення можливостей! – повідомляють розробники гри.

The Need for Speed™ Unbound Official Soundtrack is a celebration of music around the world with over 70 tracks from 25 countries! Discover new artists leading a multitude of sub-genres across music championing self-expression & empowerment! #needforspeedhttps://t.co/wta6kCu6pz pic.twitter.com/UCyB8FGCDe — Need for Speed (@NeedforSpeed) November 14, 2022

Так, до списку потрапив трек Аліни Паш – Воїн, Kalush та Alyona Alyona – Гори та Гриби – Несправедливо.

Українські музиканти потрапили до списку всесвітньо відомих артистів – хіп-хоп колективу A$AP Mob, Playboy Carti та Tommy Cash.

Відомо, що реліз Need for Speed Unbound заплановано на 2 грудня 2022 року.

Втім, творчість українських артистів використовують не лише в іграх, а й у фільмах та серіалах. Наприклад, пісню Alyona Alyona зробили саундтреком до підліткового серіалу Netflix. Композиція Dancer створена спільно з діджеєм Vladimir Cauchemar.