Компанія EA опублікувала список саундтреків, які додали до нової частини франшизи Need for Speed. Так, до нової частини Unbound додали треки українських артистів та гуртів: Аліни Паш, Kalush, Alyona Alyona та Гриби.

Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті Need for Speed.

Відомо, що в гру додали понад 70 треків, які створювали музиканти та гурти з понад 25 країн.

The Need for Speed™ Unbound Official Soundtrack is a celebration of music around the world with over 70 tracks from 25 countries! Discover new artists leading a multitude of sub-genres across music championing self-expression & empowerment! #needforspeedhttps://t.co/wta6kCu6pz pic.twitter.com/UCyB8FGCDe

— Need for Speed (@NeedforSpeed) November 14, 2022