За допомогою пачки солі: художники висловили захоплення стійкості захисників Бахмута та Соледара

Українські художники та ілюстратори висловили захоплення стійкості, сміливості та незламності захисників Соледара та Бахмута. Зробили вони це за допомогою відомої пачки солі підприємства Артемсіль, перетворивши її на арт-об’єкт.

Знамените підприємство з видобутку солі розташоване в Соледарі, що за 13 кілометрів від Бахмута. Зараз у тому напрямку йдуть важкі бої – російська армія настає, наші ж воїни відважно тримають оборону.

Художник-ілюстратор Олександр Грехов поєднав кубики-камені, зображені на пачці солі в карту України.

Зараз дивляться

– Країна сталевих, країна залізобетонних, країна воїнів із каменю, – написав він.

Художник Іван Шульгін передав через арт те, який шлях проходить пачка солі – спочатку вона ціла та запечатана, потім – розкрита та порвана.

– Соледар і Бахмут. Міста, які за ці місяці війни стали мати вигляд, як ця розірвана пачка солі від постійних обстрілів, вибухів, які завдали численних руйнувань. Дизайн цієї пачки для мене немов архетипічний солоний образ, який ми вже кілька місяців не бачимо на полицях наших магазинів через зупинку заводу під час війни… Бахмут і Соледар — міста, які обливаються солоним людським потом і кров’ю захисників. Міста, які захищають герої, – описав він свою роботу.

Ілюстратор Артем Гусєв використав знамениті елементи пачки солі, проте запропонував інший дизайн – із тризубом.

– Соледар, Бахмут – фортеця. Українська. Кам’яна, – написав він.

Художник та графік Максим Паленко показав свою стару роботу з майстром Йодо.

Художник Микола Коваленко обіграв квітку із впізнаваного логотипу, зробивши її у кольорах українського прапора.

Фото: Іван Шульгін