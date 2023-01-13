Украинские художники и иллюстраторы выразили восторг стойкости, смелости и несокрушимости защитников Соледара и Бахмута. Сделали они это с помощью узнаваемой пачки соли предприятия Артемсоль, превратив ее в арт-объект.

Знаменитое предприятие по добычи соли находится в Соледаре, что в 13 километрах от Бахмута. Сейчас в том направлении идут тяжелые бои — российская армия наступает, наши же воины отважно держат оборону.

Художник-иллюстратор Александр Грехов соединил кубики-камни, которые изображены на пачке соли в карту Украины.

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— Страна стальных, страна железобетонных, страна воинов из камня, — написал он.

Художник Иван Шульгин передал через арт то, какой путь проходит пачка соли — сначала она целая и запечатанная, после — раскрытая и порванная.

— Соледар и Бахмут. Города, которые за эти месяцы войны стали выглядеть, как эта разорванная пачка соли от постоянных обстрелов, взрывов, принесших многочисленные разрушения. Дизайн этой пачки для меня словно архетипический соленый образ, который мы уже несколько месяцев не видим на полках наших магазинов из-за остановки завода во время войны… Бахмут и Соледар — города, которые обливаются соленым человеческим потом и кровью защитников. Города, которые защищают герои, — описал он свою работу.

Иллюстратор Артем Гусев использовал знаменитые элементы пачки соли, однако предложил другой дизайн — с тризубом.

— Соледар, Бахмут — крепость. Украинская. Каменная, — написал он.

Художник и график Максим Паленко показал свою старую работу с мастером Йодо.

Художник Николай Коваленко обыграл цветок из узнаваемого логотипа, сделав его в цветах украинского флага.

Фото: Иван Шульгин