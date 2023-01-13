Співачка Тіна Кароль різко послала росіян на три літери. Сталося це під час прямого ефіру артистки в Instagram, коли громадяни країни-агресорки почали відправляти емодзі у вигляді свого триколору.

Відео з нецензурною лексикою від артистки швидко набрало популярності у мережі.

Інцидент стався під час прямого ефіру, в якому Тіна Кароль показувала реабілітацію пораненого солдата ЗСУ. Після цього вона почала читати коментарі і помітила, що серед них є емодзі прапора РФ.

– Усі, хто пише прапори ці російські – йдіть на**й. Запишіть і передайте всім, – різко сказала співачка.

У коментарях під фрагментом із ефіру шанувальники наголосили, що артистка все правильно зробила, вказавши громадянам країни-агресора їхній напрямок.