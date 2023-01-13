Співачка Тіна Кароль різко послала росіян на три літери. Сталося це під час прямого ефіру артистки в Instagram, коли громадяни країни-агресорки почали відправляти емодзі у вигляді свого триколору.
Відео з нецензурною лексикою від артистки швидко набрало популярності у мережі.
@tinakarollll Тіна видає базу???? #тінакароль ♬ оригінальний звук – fantina_karol_
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Інцидент стався під час прямого ефіру, в якому Тіна Кароль показувала реабілітацію пораненого солдата ЗСУ. Після цього вона почала читати коментарі і помітила, що серед них є емодзі прапора РФ.
– Усі, хто пише прапори ці російські – йдіть на**й. Запишіть і передайте всім, – різко сказала співачка.
У коментарях під фрагментом із ефіру шанувальники наголосили, що артистка все правильно зробила, вказавши громадянам країни-агресора їхній напрямок.
- Молодець, Тіно! Коротко та ясно.
- Красуня! Слава Україні!
- Ніколи не чула таких слів від Тіни. Хочу ще.
- Якщо хтось подумав, що Тіна нецензурно висловилася, то вам усім здалося, вона просто вказала напрямок.
- Ого, вперше чую від Тіни Кароль матюки, зате вона сказала правильно, молодець, – пишуть користувачі мережі.